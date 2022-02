Dirigentes do Flamengo voltarão à Europa em busca de reforços e por Andreas Pereira | Flamengo | O Dia

Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, ao lado de Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Rubro-Negro - Foto: Reprodução/FLATV

Publicado 02/02/2022 14:06

Rio - No fim do ano passado, Marcos Braz e Bruno Spindel viajaram para a Europa a fim de acertar a contratação de um novo técnico para o Flamengo. Após negociações extensas, o Rubro-Negro fechou com Paulo Sousa. Algumas semanas depois, os dirigentes irão voltar ao Velho Mundo, porém, desta vez os objetivos serão outros: a contratação de reforços e a negociação em definitivo com o Manchester United por Andreas Pereira. As informações são do portal "globoesporte.com".

No fim de 2021, o Flamengo tinha a contratação de um técnico português como prioridade, por conta disso, Braz e Spindel iniciaram sua jornada por Portugal. Desta vez, o destino será Londres, capital da Inglaterra.

Em relação a Andres Pereira, o Rubro-Negro deverá formalizar a proposta de 8 milhões de euros apresentada no início de janeiro para contar em definitivo com o meia.



De acordo com o portal, além da Inglaterra, a previsão é que os dirigentes sigam para outros destinos a medida que tratativas por reforços avancem. Além da contratação de Paulo Sousa, Braz e Spindel já fizeram o roteiro em outras ocasiões. A prática é comum da dupla desde 2019, quando foram buscar nomes como Rafinha, Filipe Luís e Gérson.