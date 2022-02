Marinho estreia pelo Flamengo contra o Boavista - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 02/02/2022 18:39

O primeiro jogo de Paulo Sousa no comando do Flamengo não terá todos os considerados titulares em campo para o duelo contra o Boavista, nesta quarta-feira às 19h15 no Raulino de Oliveira. Entre as novidades, o treinador promoverá a estreia de Marinho, recém-contratado, além de uma formação com três zagueiros.

O Flamengo começará jogando com: Hugo, Gustavo Henrique, Noga e Cleiton; Matheuzinho, João Gomes, Thiago Maia e Renê; Vitinho, Marinho e Pedro.



A surpreendente escalação, além de utilizar três zagueiros, formação que vinha sendo testada na pré-temporada, deixa no banco David Luiz, Filipe Luis, Willian Arão, Andres, Diego (cotado para ser titular), Bruno Henrique, além de Everton Ribeiro e Gabigol, que estiveram com a Seleção no Mineirão, terça-feira.



Diego Alves foi cortado por dores no joelho esquerdo, enquanto Léo Pereira está com desgaste muscular acentuado. Já Isla e Arrascaeta estiveram em campo por suas seleções também na terça e não foram relacionados, eenquanto Ramon se recupera de lesão.