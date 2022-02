Estádio Castelão - Reprodução

Estádio CastelãoReprodução

Publicado 02/02/2022 18:07

Rio - Clubes como Flamengo e Fluminense vem enfrentando uma grande dificuldade nesta edição do Campeonato Carioca. Com o Maracanã em reformas, para troca de gramado, o Luso-Brasileiro trazendo prejuízos para ambas as equipes, e a dificuldade de utilizar o Raulino de Oliveira, por conta de jogos do Volta Redonda, a dupla Fla-Flu vive um grande imbróglio na tentativa de arranjar um estádio para mandar seus jogos.

Em entrevista à Radio Mirante, o Secretário de Esportes de São Luís, no Maranhão, Rogério Cafeteira, admitiu que o Flamengo estuda levar o duelo contra o Madureira para o Estádio do Castelão. O secretário também revelou o motivo que inviabilizou a realização do Fla-Flu no Estado.

"Houve a possibilidade do Fla-Flu ser em São Luís, mas não houve tempo hábil para a gente autorizar. Tinha questões dos refletores, que passam por reparos, e acho que quando recebermos um jogo desse, temos que também pensar no lado comercial", disse o secretário.



"Um Fla-Flu aqui lotaria o Castelão. Temos um protocolo para as equipes maranhenses e teríamos para essa partida também. Faríamos uma fiscalização rigorosa. Temos tratativas para jogos futuros, Flamengo e Madureira, para o dia 16", concluiu Cafeteira.

O duelo entre Flamengo e Madureira está marcado para o dia 16 de fevereiro, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, ainda sem local e horário definidos. O confronto, será o último compromisso do Rubro-Negro antes da final da Supercopa do Brasil, contra o Atlético-M.