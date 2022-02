Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodolfo LandimMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/02/2022 12:41 | Atualizado 02/02/2022 12:44

Rio - Não é só no profissional que o Flamengo segue se reforçando, o Rubro-Negro está atento também nas categorias de base e acertou mais uma contratação. O lateral-esquerdo Pyetro Emanuell, de 15 anos, que tem passagens pela seleção brasileira de base vai jogar no Rubro-Negro em 2022. As informações são do canal "Flazoeiro".

Pyetro Emanuell Reprodução Twitter

O atleta defendeu o Cruzeiro de 2017 até 2021. Ele é natural de Itabirito, cidade de Minas Gerais, e irá assinar contrato profissional com o Flamengo ainda este ano, quando irá completar 16 anos.

Neste momento, o jogador vai assinar um contrato de formação de três anos, pelo motivo de ainda ter 15 anos. O jovem é considerado um dos melhores laterais esquerdos da geração 2006 do Brasil. O clube carioca venceu a concorrência de Fluminense, Palmeiras, Atlético-MG, Corinthians e Internacional para contar com o atleta.