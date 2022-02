Marinho diz se sentir preparado para estrear pelo Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Marinho diz se sentir preparado para estrear pelo FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 02/02/2022 16:04

Rio - Na última sexta-feira (28), o Flamengo anunciou a contratação do atacante Marinho, seu terceiro reforço para a temporada de 2022. O atacante, que atuava pelo Santos, é amigo de longa data de muitos dos atletas e integrantes da comissão técnica do Rubro-Negro, e falou, durante sua coletiva de imprensa de apresentação, sobre a facilidade em se adaptar ao seu novo clube.

"Trabalhei com o Jesualdo (também português) no Santos, então sempre entendi essa forma intensa de trabalhar. Para mim, não mudou muito. Regularizado, o professor já está ligado que pode contar comigo, então está de boa", disse o atacante.

Marinho ainda falou sobre o tratamento que recebeu ao chegar no Flamengo, tanto dos jogadores quanto dos funcionários do Ninho do Urubu.



"Desde que cheguei fui bem tratado por todos e funcionários do Ninho. Eu brinco com o Rodinei, com o Vitinho, com o David Luiz também. Eu me relaciono fácil e mesmo que seja mais difícil, eu brinco, abraço e está tudo em casa", finalizou o camisa 31 do Flamengo.

Com todas as pendências resolvidas, Marinho está a disposição do técnico Paulo Sousa para o duelo desta quarta-feira (2), contra o Boavista, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O confronto, que será realizado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, marcará o primeiro compromisso do elenco profissional do Rubro-Negro na temporada de 2022.