Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/02/2022 20:30

Rio - Após perder Kenedy e Michael, o Flamengo segue buscando opções ofensivas para suprir essas saídas. Marinho, ex-Santos, já chegou e o clube ainda quer a contratação de mais um atleta. Everton Cebolinha, do Benfica, é o preferido, mas de acordo com o portal "Torcedores.com", o clube carioca já teria um "Plano B" para o ex-jogador do Grêmio.

O atacante Gonzalo Plata, do Valladolid, da Espanha, estaria sendo observado pelo Flamengo. O atacante, de 21 anos, foi formado pelo Independiente del Valle, do Equador, mas fez sua carreira profissional na Europa, sendo contratado pelo Sporting, de Portugal, em seguida.

Na atual temporada, o equatoriano entrou em campo em 16 jogos e fez quatro gols pelo clube espanhol. Ele vem sendo titular da seleção equatoriana, atuou em 10 jogos das Eliminatórias e deu duas assistências.