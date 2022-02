Marinho - flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Marinho - flamengo Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/02/2022 21:12

Rio - O Flamengo venceu o Boavista por 3 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida marcou a estreia do técnico Paulo Sousa e também do atacante Marinho, que marcou um dos gols da vitória e animou a torcida rubro-negra.



A equipe do Flamengo iniciou a partida, como ele havia planejado durante os treinos, com uma linha formada por três zagueiros. Na ocasião, os escolhidos foram Gustavo Henrique, Noga, atuando como central, e Cleiton. Os dois últimos são atletas do sub-20 do clube carioca.



Com a ideia de compactar o time do Flamengo, Paulo Sousa imaginou que o 3-2-5 seria o esquema tático ideal para desorganizar o Boavista e encontrar espaços. Conforme planejado, o Rubro-negro aproveitou a pressão do ataque adversário para encontrar os atacantes Vitinho e Marinho, um pela esquerda e o outro pela direita respectivamente.



Com bons toques na bola, o velho conhecido Vitinho contou com o auxílio do lateral-esquerdo Renê para puxar a marcação e dar espaço para o atacante poder se infiltrar tanto por dentro quanto pela linha de fundo. Esse foi o mesmo caso do lado direito, com Marinho e Matheuzinho.



Logo no início da partida, Marinho atacou com intensidade e deixando a defesa do Boavista comendo poeira. Por outro lado, o estreante foi barrado em algumas ocasiões, mas não o suficiente para desanimar o jogador. Durante o primeiro tempo, o atleta mostrou para a torcida rubro-negra que pode muito bem ser utilizado nas cobranças de faltas e escanteios.



No entanto, quem teve a primeira oportunidade para abrir o placar foi o centroavante Pedro. Aos oito minutos, o jogador de 24 anos aproveitou o erro do zagueiro Diogo Rangel, que deixou o adversário rubro-negro de cara para o gol. Por outro lado, o atacante finaliza por cima e desperdiça a primeira chance da equipe de Paulo Sousa.



Aos 21 minutos, Vitinho aproveitou mais um erro da defesa do Boavista e conseguiu avançar pela linha de fundo. Na ocasião, o jogador rouba a bola de Wellington Silva, cruza rasteiro para a área e Marinho aparece livre e de surpresa para finalizar de primeira para o meio do gol.



O lance mais claro do primeiro tempo foi o gol de Marinho. Perto do fim da etapa inicial, o meia Ralph, do Boavista, criou a primeira oportunidade para a equipe, finalizando de fora da área. No entanto, para afastar o perigo, o goleiro Hugo Souza espalma para cima e entrega o escanteio.

No segundo tempo, Paulo Sousa modifica a equipe e substitui Marinho por Gabigol, que marca a estreia também da dupla de ataque, com o centroavante Pedro. Os dois jogadores tiveram a oportunidade para atuarem juntos nesta quarta-feira.



Deu certo para o Pedro, que aos 15 minutos do segundo tempo, recebeu o cruzamento rasteiro de Vitinho na linha de fundo, para finalizar de primeira para ampliar o placar. O segundo gol da partida marcou a segunda assistência do camisa 11 rubro-negro, que teve uma boa atuação.

Aos 29 minutos, Gabigol teve uma grande oportunidade para fazer o terceiro gol. Na ocasião, o jogador recebeu a bola dentro da área e finalizou de primeira para o meio do gol. No entanto, o goleiro Fernando fez uma excelente defesa e desviou para o escanteio.

Não bastasse ter feito duas assistências ao longo da partida, o meia-atacante Vitinho entregou mais uma, dessa vez, para o atacante Gabigol, aos 35 minutos. Após ter entrado no segundo tempo, o jogador aproveita o espaço na área do Boavista e finaliza de chapa para fazer o terceiro gol.



Ao longo da etapa final, com as substituições sendo realizadas pelo técnico Paulo Sousa, a fim de terem jogadores sendo observados, o Flamengo diminuiu o ritmo e tentou aproveitar os erros da defesa do Boavista para poder ampliar o placar. Com três gols a favor no placar, o Rubro-negro garante a segunda vitória no Campeonato Carioca.