Marinho - Flamengo - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 03/02/2022 14:31

Estreante desta quarta-feira, Marinho mostrou estar à vontade vestindo a camisa do Flamengo. Titular diante do Boavista, o atacante atuou nos 45 minutos iniciais, fez boas jogadas individuais e marcou o gol que abriu o caminho para a vitória por 3 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Na saída do intervalo, Marinho celebrou o bom início e projetou a disputa pela titularidade no concorrido setor ofensivo do time de Paulo Sousa.



- Nosso grupo é muito qualificado. Estou chegando agora, procurando meu espaço, tranquilo e sabendo da concorrência é muito grande. Vamos dar uma dor de cabeça ao treinador. Quero dedicar esse gol ao meu pai, minha mãe, minha família -afirmou o novo camisa 31 do Flamengo ao Cariocão Play.



Marinho foi substituído no intervalo e, do banco de reservas, viu Pedro e Gabigol completarem o placar na etapa final. Agora, Paulo Sousa inicia a preparação para o seu primeiro clássico no comando do Flamengo. Neste domingo, o Rubro-Negro enfrenta o Fluminense no Estádio Nilton Santos.