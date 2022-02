Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/02/2022 16:26

Rio - O vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel estão prestes a viajar para a Europa para definir reforços e também resolver a situação envolvendo Andreas Pereira. Em relação ao jogador, que pertenceu ao Manchester United, o Rubro-Negro tentará finalizar a sua contratação em definitivo nos próximos dias.

O Flamengo já realizou uma proposta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 47,5 milhões na cotação atual), mas não recebeu resposta do clube inglês. Por conta disso, o primeiro país a ser visitado pelos dirigentes será a Inglaterra. A intenção é que as conversas não se prolonguem por muito tempo.

Além do meia, o Flamengo também já tem outros alvos na Europa. Um dos nomes que vem sendo ventilado no clube é o do atacante Everton Cebolinha, que defende o Benfica, e que pode ser contratado para preencher uma das lacunas no ataque rubro-negro. O clube perdeu Michael e Kenedy recentemente.