Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/02/2022 15:02

Rio - O Flamengo vem se movimentando em busca de reforços para o elenco. Embora a contratação de um zagueiro e de um atacante seja prioridade, outros nomes vem sendo ventilados. É o caso do lateral-esquerdo Fabrízio Angileri, que atualmente está no River Plate. O Rubro-Negro aparece como um dos favoritos a contratar o jogador, de 27 anos. De acordo com veículos da imprensa argentina.

O lateral possui vínculo com o River Plate até junho deste ano, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com o clube que desejar. O atleta está afastado da pré-temporada da equipe de Marcelo Gallardo, até que se resolvam as tratativas com a diretoria. Segundo relatos do jornalista argentino Gian Senatori, o Flamengo pode fazer uma proposta de três milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões na cotação atual).



No entanto, um clube turco, cujo nome não foi revelado pelos jornalistas, pode ser um concorrente do Flamengo. Fabrízio Angileri se profissionalizou em 2013 pelo Godoy Cruz. Ele ficou no clube em que foi revelado até 2019, quando foi emprestado ao River Plate por seis meses. Depois, o tetracampeão da Libertadores exerceu a opção de compra. Na última temporada, o jogador atuou em 47 partidas, fez três gols e deu 12 assistências.