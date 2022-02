Andreas Pereira foi apresentado pelo Flamengo, que pagou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,26 milhões) pelo empréstimo do atleta, além de arcar com 60% dos salários do meia. O acordo tem duração até o meio de 2022, sem valor de compra fixado. - Alexandre Vidal / Flamengo

Andreas Pereira foi apresentado pelo Flamengo, que pagou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,26 milhões) pelo empréstimo do atleta, além de arcar com 60% dos salários do meia. O acordo tem duração até o meio de 2022, sem valor de compra fixado.Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Andreas Pereira está mais perto de ser comprado em definitivo pelo Flamengo. Segundo o portal "GE", o primeiro compromisso de Marcos Braz e Bruno Spindel na Europa, é uma reunião, em Manchester, com os representantes do Manchester United, para acertar detalhes da compra do atual camisa 18 do Rubro-Negro, que está emprestado ao clube até a metade deste ano.

Ainda segundo o portal, o Rubro-Negro deseja concluir a compra do atleta até este final de semana, para poder seguir para outros países da Europa, em busca de novos reforços para o elenco. A proposta inicial do Flamengo, no valor de 8 milhões de euros (cerca de R$48.3 milhões, na cotação atual), já foi enviada ao clube inglês, que fará ajustes finais e formalizará a forma de pagamento na reunião com Braz e Spindel. A expectativa é de que o United queria obter um percentual, em caso de uma futura venda do jogador.

Um fator positivo para o Flamengo na negociação é a posição firme de Andreas Pereira, em querer seguir atuando pelo Rubro-Negro. O belga já comunicou ao Manchester United sobre sua decisão, e, inclusive, já negocia com o clube da Gávea, um contrato até o final de 2026.

Desde que chegou ao clube, em agosto de 2021, Andreas Pereira atuou em 24 partidas, e fez cinco gols com a camisa do Rubro-Negro. Um dos gols marcados pelo atleta quebrou um jejum de três anos, quatro meses e três dias sem gols de falta do Flamengo.