Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/02/2022 16:50

Rio - O Flamengo não para se reforçar visando as categorias de base. O atacante Gustavo Machado, de 15 anos, que estava no Grêmio, é o mais novo reforço do Rubro-Negro. O jovem assinou contrato por um ano e irá fortalecer o elenco sub-15 do clube da Gávea. A informação é do “Flazoeiro”.



Gustavo é considerado um dos melhores nomes da base do clube gaúcho. O contrato curto é pelo fato de que o Flamengo aguarda o jovem completar 16 anos para fechar um vínculo profissional com o atacante.

Considerado uma pérola, o atacante é ambidestro e bastante habilidoso. Além dele, o Flamengo fechou recentemente com Kayo Mateus, de 14 anos, que estava por último no Boavista, do Rio, e com o lateral-esquerdo Pyetro Emanuell, de 15 anos, que tem passagens pela seleção brasileira e defendia o Cruzeiro.