Flamengo x Boavista - Campeonato Carioca - Estádio Raulino de Oliveira - 02-02-2022 - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/02/2022 17:24

Rio - O Flamengo teve a estreia do grupo principal na temporada e a de Paulo Sousa como técnico na última quarta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, com vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, pela 3ª rodada do Carioca. Cerca de 9 mil rubro-negros foram ao local no jogo mais atrativo em 2022, o que colaborou para que o Fla lucrasse quanto à bilheteria, diferente da primeira rodada, onde foi o mandante no Luso-Brasileiro diante da Portuguesa, por exemplo.



No jogo de ontem, o Flamengo lucrou R$ 22.282,87, enquanto o Boavista, que não teve despesas com exame antidoping, embolsou R$ 18.355,24. A renda bruta foi de R$ 275.763,00 - os ingressos custaram entre R$ 20 e R$ 80.



Pela segunda rodada, contra o Volta Redonda, também no Raulino de Oliveira mas como visitante, o Fla teve prejuízo de R$ 28.316,43.



E, na estreia do Estadual, o primeiro jogo como mandante do Flamengo em 2022, o prejuízo no estádio da Ilha do Governador foi mais significativo: R$ 166.111,26. A baixa renda líquida por lá alarmou os dirigentes do Flamengo, que também viram que a capacidade de público menor em relação ao Raulino justificava a transferência de seus mandos.



Publicamente, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, informou que o clube optou pela troca por "problemas de logística".



- Teve alguns problemas de logística lá, que não quero entrar em questão. Fizeram uma sugestão para que pudéssemos jogar em Volta Redonda e aceitamos tranquilamente. Não quero entrar nesse mérito, pois não sei tudo de maneira firme e não quero falar sobre o assunto - disse Braz, na última segunda-feira.





Agora, o Flamengo atuará no terceiro estádio diferente no ano. Neste domingo, às 16h, enfrentará o Fluminense no Nilton Santos - o mando é Rubro-Negro.



BILHETERIAS DO FLA COMO MANDANTE



- Flamengo 2x1 Portuguesa (1ª rodada do Carioca, Luso-Brasileiro):

2.931 pagantes / 3.116 presentes / R$ 80.745,00 (prejuízo de R$ 166.111,26).



- Flamengo 3x0 Boavista (9ª rodada do Carioca, Raulino de Oliveira):

9.124 presentes / 8.478 pagantes / R$ 275.763,00 (lucro de R$ 22.282,87).