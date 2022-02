Fabrízio Angileri - AFP

Publicado 03/02/2022 20:05 | Atualizado 03/02/2022 20:06

Rio - Nas últimas semanas, o Flamengo começou a observar jogadores no mercado que possam interessar ao clube. Um dos jogadores especulados no Rubro-Negro, é o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, do River Plate. O argentino, de 27 anos, tem contrato até junho, e já pode assinar um pré-contrato com outro clube.

Segundo a imprensa local, o Flamengo estaria disposto a fazer uma proposta de três milhões de dólares (cerca de R$15 milhões, na cotação atual), pelo lateral. No entanto, de acordo com o jornalista Maximiliano Grillo, o empresário do atleta e os dirigentes do clube de Buenos Aires ainda não receberam nenhuma proposta do Rubro-Negro para, enfim, poder definir a situação do defensor.

Ainda segundo a imprensa argentina, o River Plate está impaciente com a situação do atleta e, caso apareça alguma oferta satisfatória, o lateral pode deixar o clube ainda nesta janela de transferências.

"A diretoria do Milionário não teria intenção de continuar a insistir para que ele renove e o zagueiro pode deixar o clube neste mercado de transferências", informou a TNT Sports Argentina.

Fabrizio Angileri chegou por empréstimo ao River Plate em 2019, vindo do Godoy Cruz. No mesmo ano, o clube de Buenos Aires adquiriu o atleta em definitivo. De lá pra cá, o lateral conquistou três titulos pela equipe, todos em 2019: a Recopa Sul-Americana, a Copa Argentina e a Supercopa Argentina.