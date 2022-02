Ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes - Alex de Jesus / O Tempo

Publicado 04/02/2022 10:12 | Atualizado 04/02/2022 11:54

Rio - O goleiro Bruno ficou marcado na história do Flamengo com o título do Campeonato Brasileiro. Porém, o crime brutal envolvendo sua ex-namorada Eliza Samúdio acabou lhe rendendo uma condenação. Apesar disso, segundo o atleta, o vice de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, prometeu trazê-lo de voltar ao clube carioca, antes do seu retorno ao Flamengo como dirigente em 2019.

"O Marcos Braz falou para mim: ‘Bruno, se eu estou hoje no Flamengo eu te contrato’. Eu falei para ele: ‘Marquinho, contrata não’. Ele falou: ‘Eu te contrato, te coloco dentro do Flamengo. Um ano depois ele apareceu no Flamengo, pergunta se contratou", afirmou em participação no canal do YouTube "Podcrê".

Marcos Braz e Bruno trabalharam juntos no Flamengo em 2009. De acordo com o goleiro, os dois têm uma amizade muito grande e explicou o motivo de não ter voltado ao Rubro-Negro.



"Não tem como. E não é que o Marcos Braz não quer, ele é meu amigo, é que existe uma política muito grande. Sabe como eu chamo o Marcos Braz, que é um amigo meu pessoal? ‘Euricão’. Por que eu chamo o Marcos Braz de Euricão? O Marcos Braz é parecido com o Eurico (Miranda). O Marcos Braz tem a opinião dele, só que é difícil bater de frente com o sistema", disse.