Publicado 04/02/2022 11:00

Rio - Os dirigentes rubro-negros Bruno Spindel e Marcos Braz estão na Europa e a primeira parada será na Inglaterra para negociar a compra em definitivo de Andreas Pereira. E o Rubro-Negro conseguiu avançar na negociação. De acordo com o portal "globoesporte.com", o Manchester United sinalizou positivamente em relação ao negócio e uma reunião deverá acontecer ainda nesta sexta-feira.

Antes do embarque para a Europa, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou sobre a negociação com o jogador. O dirigente disse que o valor estipulado inicialmente na negociação entre o Rubro-Negro e o Manchester United não será pago pelo clube carioca.

"É evidente que o Flamengo não vai pagar o que está em relação ao valor fixado (no caso, 20 milhões de euros). A gente aceitou esse valor fixado porque não estávamos pagando nada pelo empréstimo e queríamos o jogador", disse.

Andreas Pereira chegou ao Flamengo no meio do ano passado e apesar da falha decisiva na final da Libertadores contra o Palmeiras agradou os torcedores e os dirigentes. O Rubro-Negro fez uma proposta em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 48,56 milhões) pelo meia.