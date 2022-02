Paulo Sousa testa formações diferentes no Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/02/2022 15:41

Rio - Os dirigentes do Flamengo embarcaram para o futebol europeu em busca de reforços. De acordo com informações do portal da "ESPN", o técnico Paulo Sousa fez quatro indicações de contratações para Marcos Braz e Bruno Spindel trazerem do Velho Mundo.

O único que teve a sua identidade revelada foi realmente Everton Cebolinha. De acordo com o portal "UOL", o Flamengo realizou uma oferta de 13 milhões de euros (cerca de R$ 79 milhões) pelo atacante do Benfica. O negócio é considerado difícil, mas o Rubro-Negro conta com o desejo do ex-jogador do Grêmio de voltar ao Brasil para convencer o clube português.

Além do atacante, Paulo Sousa teria pedido a contratação de um zagueiro, um meio-campista e um goleiro. Apesar de nenhum nome ter sido citado pela reportagem, para a posição de defensor, Felipe, que atua no Atlético de Madrid, chegou a ser ventilado como possível reforço para o Rubro-Negro.

Os dirigentes também foram para a Europa para tentar a contratação em definitivo de Andreas Pereira. O meia pertence ao Manchester United e o Flamengo tenta convencer o clube inglês a negociar o jogador por um valor abaixo dos 20 milhões de euros que os Red Devils pediram no contrato de empréstimo com opção de compra que as duas partes firmaram no ano passado.