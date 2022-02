Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

04/02/2022

O Flamengo seguiu a preparação para o clássico contra o Fluminense, a ser disputado às 16h de domingo, no Estádio Nilton Santos. O treino desta manhã no Ninho do Urubu contou com uma atividade tática para titulares e reservas do último jogo, mas ainda há uma ausência importante: Diego Alves, que não fez atividades com bola junto ao preparador de goleiros Paulo Grilo.

Diego Alves, goleiro do Flamengo Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Diego Alves realizou treinos leves no gramado com o preparador físico Lluis Sala.



Segundo informou o Flamengo na última quarta, "Diego Alves está com dores no joelho esquerdo" e "sem lesão", mas preocupa para o Fla-Flu. Caso siga sem condições físicas ideais, Hugo Souza será mantido entre os 11.

Outra baixa no jogo passado, "por conta de desgaste muscular acentuado nas avaliações da fisiologia", Léo Pereira, por sua vez, treinou sem limitações pela manhã e deve ser relacionado por Paulo Sousa pela primeira vez.



Arrascaeta e Isla, também poupados da partida contra o Boavista, mas por estarem com suas respectivas seleções na última Data Fifa, tendem a estar presente no clássico.



O clássico entre Flamengo e Fluminense terá o lado rubro-negro como mandante e será válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O LANCE! acompanha o jogo em Tempo Real.