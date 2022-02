Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 05/02/2022

Rio - Em sua primeira negociação no continente europeu, o Flamengo encontrou resistência no Manchester United. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube inglês não gostou da oferta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 48,81 milhões) feita pela contratação do meia Andreas Pereira. Para convencer os Red Devils, o clube carioca tenta redefinir as porcentagens do jogador.

Andreas Pereira foi emprestado ao Flamengo até o meio de 2022 com opção de compra no valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 122,01 milhões). Antes da viagem para a Europa, Marcos Braz afirmou que o Rubro-Negro não irá pagar esse valor para ter o meia em definitivo.

A proposta inicial de oito milhões de euros (cerca de R$ 48,81 milhões) tentava convencer o Manchester United por ser por apenas 70% dos direitos de Andreas, o clube inglês iria manter 30%. Apesar da dificuldade, o clube carioca tem a confiança de que vai conseguir acertar a compra do atleta neste fim de semana.