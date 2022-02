Rodrigo Caio - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/02/2022 12:15 | Atualizado 05/02/2022 12:16

Rio - O zagueiro Rodrigo Caio não vem vivendo seus melhores dias no futebol. Após uma temporada com muitas lesões, o defensor teve uma inflamação no joelho no começo do ano e só deverá voltar aos gramados em março. Nas redes sociais, uma foto em que local aparece bastante inchado repercutiu bastante e causou desespero nos torcedores do Flamengo.

"Qual foi a barbeiragem que fizeram com o joelho do Rodrigo Caio", "Caraca, o joelho do Rodrigo Caio.", "A impressão que eu tenho é que essa temporada será determinante pra carreira do Rodrigo Caio.

Tô real preocupado com o joelho dele. Imagino o psicológico do cara. Deve estar morrendo de medo de ter que encerrar a carreira tão precocemente.", "Não sou fã do Rodrigo Caio, mas acho que vai acabar se aposentando prematuramente. Eu lembro do episódio de ele ter sido reprovado do Atlético de Madrid devido a um problema no joelho. Questão física complicada.", foram alguns dos comentários no Twitter.

Rodrigo Caio chegou ao Flamengo em 2019, após ter vivido momentos com lesões no São Paulo. Em seu primeiro ano no clube carioca, o zagueiro atuou em praticamente toda a temporada, sendo um dos destaques dos títulos do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores. Porém, tanto em 2020, quanto em 2021, o defensor pouco entrou em campo.