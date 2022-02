Marcos Braz - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/02/2022

Rio - O Flamengo está mais próximo de efetuar a compra do meia Andreas Pereira. De acordo com o portal "UOL", o clube carioca encaminho o acerto com o Manchester United para ficar com 75% dos direitos econômicos do jogador, que está emprestado ao Rubro-Negro até o meio de 2022.

De acordo com o site, o Flamengo aceitou um acordo que, no total, pode atingir até 14 milhões de euros (R$ 85 milhões, na cotação de hoje). Inicialmente, a oferta do clube carioca pelo atleta era de oito milhões de euros (cerca de R$ 48,81 milhões). No contrato de empréstimo, a opção de compra era de 20 milhões de euros (cerca de R$ 122,01 milhões).

O Flamengo irá desembolsar boa parte do valor acordado com os ingleses, que têm vínculo com Andreas até junho de 2023. O restante vai ser pago de acordo com metas individuais e coletivas. Assim que a transferência estiver assinada, o jogador vai assinar um contrato até 2026.