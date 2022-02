Paulo Sousa - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Rio - Em seu primeiro clássico como técnico do Flamengo, Paulo Sousa conheceu o seu primeiro resultado negativo à frente do Rubro-Negro. O português lamentou o resultado do Nilton Santos, mas afirmou que a sua equipe dominou a partida, principalmente no primeiro tempo.

"No primeiro tempo tivemos três oportunidades claras. Podemos melhorar, procurar finalizações de fora da área, temos jogadores capazes. Com as mudanças a equipe perdeu muita identidade. Tivemos alguns jogadores que não entenderam aquilo que deveria ser feito, aquilo que pedi para ser feito no jogo.", afirmou.

O técnico admitiu que após o intervalo a sua equipe acabou caindo de rendimento, porém, ressaltou que no fim, o Flamengo deve duas chances claras de gol de empate com Gabigol e Lazaro.

"Foi um segundo tempo diferente, uma equipe por vezes desorganizada, com muito pouca ocupação do espaço, mas mesmo assim na parte final tivemos duas oportunidades claras de empatar o jogo.", disse.