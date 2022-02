Taça da Supercopa do Brasil já está em Brasília - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/02/2022 13:36

Rio - A menos de duas semanas de ser disputada, a Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG, segue com local indefinido. De acordo com o portal "UOL", a diretoria do Galo ainda pressiona a CBF por um campo "neutro" e não quer enfrentar o Rubro-Negro no nordeste, para evitar sensação de injustiça.

Na opinião dos mineiros, caso o jogo seja disputado em Fortaleza ou Natal, como é especulado, será uma vantagem para o Flamengo, que tem torcida numerosa nesses locais. O Atlético tem usado a alegação de que o time carioca está na Supercopa do Brasil em função do regulamento, já que não conquistou nem a Copa do Brasil e nem o Brasileiro, e que por isso não poderia ter essa vantagem.

Para evitar atuar como "visitante", o Galo sugeriu à CBF que a disputa do título aconteça no Morumbi, em São Paulo. Além da torcida, o clube acredita que seria um facilitador na logística das equipes.