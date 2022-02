Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/02/2022 12:49

Rio - O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD) decidiu não oferecer denúncia contra a ofensa racista sofrida por Gabigol no último domingo, após o clássico contra o Fluminense. Um vídeo, feito pela jornalista Isabelle Costa, flagrou o momento em que o atacante é chamado de macaco por alguém na arquibancada.

Segundo o procurador André Valentim, o material apresentado para denúncia ainda é inconclusivo. Ele diz que aguardar novas provas que possam ajudar identificar eventuais envolvidos, para então analisar novamente uma possível denúncia.

"Sem imagem não tem como denunciar. Gritaram "macaco", mas como vou denunciar sem ver de onde veio? Vou esperar para ver se aparece mais alguma informação nova", disse André ao "UOL".

Em nota, o Flamengo lamentou o ocorrido com Gabigol e prestou solidariedade ao atleta.

"O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente o episódio lamentável ocorrido na partida deste domingo com o atleta Gabigol, que foi vítima de racismo. O clube presta total solidariedade ao nosso atacante. Estaremos sempre ao seu lado, Gabi", escreveu.

Já o Fluminense afirmou estar buscando mais elementos sobre o caso, mas disse condenar qualquer ato de racismo.

"O Fluminense informa que está apurando o episódio em que um torcedor supostamente teria dirigido palavras racistas ao atacante Gabriel Barbosa, ao final da partida deste domingo. O próprio autor da divulgação do vídeo diz que teve a impressão, sem certeza, de ter ouvido as supostas ofensas e, neste sentido, o Fluminense informa que está buscando as imagens do estádio a fim de auxiliar na apuração da existência ou não do fato e na identificação de eventual autoria. O clube reitera que considera intolerável qualquer tipo de preconceito e se orgulha de manter como lema o "Time de Todos", de respeito ao próximo, independentemente de raça, gênero, credo ou orientação sexual", disse.