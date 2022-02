Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal

Publicado 07/02/2022 18:53

Vitinho, lateral do Cercle Brugge Divulgação/Cercle Brugge Rio - Após fechar as contratações de Marinho e Fabrício Bruno, o Flamengo segue no mercado em busca de mais reforços. De acordo com a Rádio Itatiaia, o Rubro-Negro está disputando com o Atlético-MG a contratação do lateral direito Vitinho, de 22 anos, revelado pelo Cruzeiro e que atualmente defende o Cercle Brugge, da Bélgica.

Segundo o veículo, o interesse do Flamengo ainda é tímido, mas considerado um obstáculo na negociação do jogador com o time mineiro. O desejo de Galo é contratá-lo por empréstimo, o que não está nos planos do Cercle Brugge. Vitinho tem contrato com os belgas até junho de 2023.

Revelado pelo Cruzeiro, Vitinho fez apenas um jogo pelos profissionais do clube antes de ser negociado com a Europa. Na atual edição do Campeonato Belga, ele atuou em 24 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.