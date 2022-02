Filipe Luís - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 07/02/2022 16:39

Rio - Aos 36 anos, Filipe Luís segue sendo um destaque positivo para o futebol brasileiro. O lateral-esquerdo, que passou grande parte de sua carreira atuando apenas pelo Atlético de Madrid e pela Seleção Brasileira, foi contratado pelo Flamengo em 2019, e, mesmo com idade avançada, continua chamando a atenção de todos que passam pelo Rubro-Negro.

Durante a coletiva de imprensa logo após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, o técnico Paulo Sousa rasgou elogios ao camisa 16, especificamente falando da leitura de jogo do atleta. Além disso, o treinador português revelou qual característica do lateral-esquerdo que pretende ter em sua equipe.

"Tem característica para atuar mais à frente. O Filipe tem uma qualidade de passe muito boa. Nós procuramos ter um controle maior do jogo. Passe curto e médio é o que pretendemos dele. Tem uma leitura de jogo, mesmo a nível defensivo, extraordinária", disse o português, que completou:

"Pode fazer a diferença no último terço também vindo de trás. É um jogador que vai nos dar mais frescura ao jogo. Foi apenas o seu primeiro jogo na temporada. Mantivemos ritmos iguais contra um adversário que já vinha atuando com seu time principal", concluiu Paulo Sousa.

O próximo duelo do Flamengo é contra o Audax, na próxima quarta-feira (10), pela quinta rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Rubro-Negro ocupa a quarta colocação do campeonato, enquanto o Audax segue na oitava posição.