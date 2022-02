Vice-presidente de futebol Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Vice-presidente de futebol Marcos BrazAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 07/02/2022 14:16

Thuler em ação pelo time francês Divulgação Montpellier Rio - O zagueiro Matheus Thuler, que está emprestado pelo Flamengo ao Montpellier-FRA até junho de 2022, pode ser adquirido em definitivo pelo clube francês. De acordo com o portal "Coluna do Fla", o time europeu conta com o defensor e a tendência é que ele seja vendido pelo Rubro-Negro.

O Montpellier já fez uma primeira consulta e está disposto a desembolsar 2,3 milhões de euros, ou seja, cerca de R$ 14 milhões, para continuar tendo Thuler em seu elenco. O Flamengo não deve se opor à negociação e aguarda julho para oficializá-la.

Thuler teve um bom início no Montpellier, mas acabou perdendo espaço no fim de 2021. Por conta disso, o clube francês foi consultado sobre o que aconteceria ao fim do empréstimo, e indicou que deseja continuar contando com o zagueiro.