Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/02/2022 10:30 | Atualizado 07/02/2022 10:32

Rio - A contratação de um zagueiro é uma das prioridades do Flamengo para reforçar o elenco para 2022. Porém, enquanto Marcos Braz e Bruno Spindel estão na Europa, o Rubro-Negro abriu conversas para tentar a contratação de Fabrício Bruno, que pertence ao Bragantino. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", as negociações estão avançadas.

O Flamengo deverá desembolsar 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões) e assinar com o zagueiro até o fim de 2025. O defensor, de 25 anos, atuou em 57 jogos, fez dois gols e deu uma assistência no ano passado pelo clube paulista.

Revelado pelo Cruzeiro, Fabrício passou pela Chapecoense, antes de chegar ao Bragantino. O Flamengo ver o setor como carente, após a saída de Bruno Viana, devolvido ao Braga, e por conta do histórico de lesões recentes de Rodrigo Caio.

De acordo com informações do site, o Flamengo busca um outro reforço para a zaga no mercado internacional. Na Europa, Marcos Braz e Bruno Spindel têm nomes de clubes menos badalados mapeados e trabalham para estreitar contatos em estratégia similar a que levou o zagueiro espanhol Pablo Marí ao Flamengo em 2019.