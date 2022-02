Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Publicado 07/02/2022 15:49

Rio - O comentarista Walter Casagrande, do Grupo Globo, saiu em defesa de Gabigol após o atacante ter dito que foi chamado de "macaco" por parte de torcedores do Fluminense após a partida contra o Flamengo no último domingo, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Nesta segunda-feira, o ex-jogador afirmou em sua coluna no portal "GE", que todos os casos preconceituosos que ocorrem nos últimos quatro anos no Brasil "têm o aval do clã Bolsonaro".

"Posso dizer com toda segurança que estamos entrando no quarto ano seguido em que os racistas, homofóbicos, machistas e preconceituosos de todos os tipos têm o aval do clã Bolsonaro para agir livremente, sem medo", afirmou Casagrande no portal 'GE'.

"É assim que funciona em um país liderado por um presidente que nunca se pronunciou em solidariedade às famílias que perderam entes queridos pela pandemia porque ele não comprou vacinas, incentivou medicamentos ineficazes, foi contra a máscara e o isolamento social", completou.