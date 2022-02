Flamengo x Fluminense - Campeonato Carioca 2022 - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Flamengo x Fluminense - Campeonato Carioca 2022Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 07/02/2022 15:21

Rio - A derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Fluminense, no último domingo pela quarta rodada do Campeonato Carioca, recebeu bastante repercussão a respeito da arbitragem na partida. Por outro lado, durante o programa "Seleção SporTV" nesta segunda-feira, o narrador Luís Roberto afirmou que o Rubro-negro sofreu emocionalmente após entrar confrontar os jogadores do Tricolor.

"A arbitragem foi terrível, uma das piores da história do Fla-Flu. Agora, o jogo de futebol é muito mais que tática e técnica. No caso de rivalidades, um clássico, ele abrange o emocional, e o Fluminense soube implementar esse jogo. Assim, ele começa a ter a chance de ganhar a partida", disse o narrador Luís Roberto no Seleção SporTV.



"Então, no caso do Flamengo, com todo respeito ao jogadores, mas eles entraram na pilha de Felipe Melo e Fred de maneira desnecessária. Principalmente o Diego. Então, desde a marcação do pênalti, que voltou atrás com o VAR, e com essa história do ‘você é meu vice’ que rolou, desestabilizou o Flamengo. Assim, o Fluminense começa a ganhar o jogo no emocional", concluiu.