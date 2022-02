Fabricio Bruno - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 07/02/2022

Rio - Segundo reforço do Flamengo para a temporada, o zagueiro Fabrício Bruno teve uma postagem inusitada nas redes sociais resgatada por torcedores nesta segunda-feira. Nela, o novo zagueiro do clube carioca, então adolescente, critica a escalação do ex-atacante Deivid pelo Rubro-Negro na semifinal da Taça Guanabara contra o Vasco, em 2012.

"Flamengo tá perdendo, mas quem tem Deivid no ataque vai ganha de quem?", escreveu o defensor, que apagou sua conta no Twitter após a fala viralizar.

Para contratar Fabrício Bruno, o Flamengo pagará ao Bragantino € 2,5 milhões, cerca de 14,9 milhões, valor da multa rescisória. O zagueiro assinará um contrato de quatro anos.