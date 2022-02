Paulo Sousa - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 07/02/2022

Rio - O desempenho de Hugo Souza na derrota do Flamengo para o Fluminense, no último domingo, no Nilton Santos, foi criticado pelo comentarista Fábio Sormani. Na opinião do jornalista da ESPN, o garoto não está pronto para assumir o gol do Rubro-Negro na ausência de Diego Alves, que vem convivendo com lesões. Com isso, ele indicou para o clube carioca a contratação do goleiro João Paulo, do Santos.

“Eu já falei e recebi puxões de orelha de torcedores do Santos. O João Paulo tava dando sopa. É muito mais goleiro que Diego Alves. Flamengo tem que comprar um goleiro. Veja as atuações dele pelo Santos no Campeonato Paulista. Flamengo não foi lá e pegou o Fabrício Bruno?! Vai lá no Santos e pega o João Paulo. Em quatro jogos, dois deles o João Paulo foi o melhor em campo. Imagina um goleiro desses, de 25 anos, com a camisa do Flamengo! Fica lá 10 anos. Para mim, hoje, o melhor goleiro do Brasil é o João Paulo. Sabe jogar com os pés, melhorou muito a saída de gol, e debaixo do gol, ele é impressionante. Eu acho que ele é mais goleiro que o Weverton”, disse Sormani durante o programa "F90".

“Com todo respeito, não dá (o Hugo Souza)! Não é a primeira vez (que falha). João Paulo é muito mais goleiro. Você confia no Hugo como titular do Flamengo? O João Paulo está pronto. Flamengo tem dinheiro, tem que comprar!”, completou.