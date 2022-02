Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Paulo SousaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/02/2022 10:30

Rio - O começo de trabalho do técnico Paulo Sousa foi abordado no programa do SporTV "Bem, Amigos!". O narrador Galvão Bueno afirmou que o técnico do Flamengo foi apresentado desde de cedo a pressão que terá no comando do Rubro-Negro ao enfrentar e perder um clássico logo na sua segunda partida.

"O português deve ter acordado com a pressão de um clássico. Tenho certeza que ele já tomou noção do que é um Fla-Flu, tem jogos que não interessam a fase ou campeonato, porque são maiores que as competições e o Fla-Flu é um desses jogos. Era o primeiro Fla-Flu do Paulo Sousa, e tem alguns clássicos no futebol brasileiro que estão acima do campeonato. Porque cada jogo é uma história", afirmou.

O narrador Milton Leite concordou com Galvão Bueno e ainda lembrou o retrospecto favorável do Fluminense nos últimos confrontos diante do Flamengo.

"Paulo Sousa sentiu o que é a pressão de um Fla-Flu, sentiu o futebol brasileiro quando dois rivais se enfrentam, mesmo embora ainda estejamos no início da temporada. O Abel Braga estava sendo vaiado com três jogos, venceu o time mais forte que ele e jogou a pressão para o português. Nos últimos sete jogos são cinco vitórias do Fluminense", disse.