Flamengo foi derrotado pelo Fluminense Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/02/2022 09:30

Rio - O Flamengo enviou na última segunda-feira uma carta para a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) reclamando da arbitragem de Alexandre Vargas Tavares de Jesus no clássico contra o Fluminense. As críticas do Rubro-Negro foram de que o árbitro foi omisso e controlado por medalhões do Fluminense como Fred e Felipe Melo. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o diretor da Coaf, Luiz Mairovitch, revelou que irá receber representantes do Rubro-Negro nesta semana para falar sobre o ocorrido.

"Recebemos uma carta com algumas ponderações que têm a ver com a gente e outras que não têm. Citando o caso do racismo, por exemplo, que não tem a ver conosco. E alguns lances da partida, como interrogações de faltas não marcadas e sobre cartões. A gente vai se explicar", afirmou o dirigente.

Ao comentar sobre o desempenho de Alexandre Vargas Tavares de Jesus, o diretor afirmou que não houve qualquer interferência da arbitragem no resultado do clássico que terminou com vitória do Fluminense por 1 a 0 no Nilton Santos.



"A Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Rio está avaliando. O Vargas é um árbitro novo, um árbitro CBF, e que foi muito bem, mas alguns lances temos que reavaliar. O Flamengo também falou do pênalti não marcado, mas ali realmente não bateu na mão. Revimos várias vezes. Vamos explicar para os representantes do Flamengo, e o Flamengo sabe que a arbitragem não interferiu em nada. Houve alguns pontos discutíveis, mas o árbitro não interferiu no resultado final", disse.