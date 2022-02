Paulo Sousa - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

08/02/2022

Rio - O chamado quarteto mágico do Flamengo está no coração dos torcedores. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol foram protagonistas no mágico ano de 2019 e também no título do Brasileiro de 2020. Porém, a titularidade dos quatro jogadores pode estar por um "fio". De acordo com o comentarista da Bandspots, Bernardo Ramos, um reserva rubro-negro ganhou a posição com Paulo Sousa.

"A informação que tenho é que o Pedro é titular. Se o Flamengo disputasse uma final de Libertadores hoje, o Pedro seria titular", afirmou o comentarista. O jogador, de 24 anos, também é uma das grandes estrelas do elenco do Flamengo.

Contrato pelo Rubro-Negro em 2020, Pedro recebeu muitos elogios de Paulo Sousa que já disse que pretende utilizá-lo ao lado de Gabigol no ataque do Flamengo. Porém, na partida contra o Fluminense, o centroavante sequer entrou em campo.

Caso seja realmente titular no esquema de Paulo Sousa, Pedro poderá tomar a vaga de algum jogador do quarteto ofensivo. Outra opção que o português pode fazer é recuar Everton Ribeiro para a posição de segundo homem de meio de campo.