Bandeirinha de escanteio do Flamengo no Estádio Nilton SantosDivulgação

Publicado 08/02/2022 13:26

Rio - O ex-presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, não gostou nada de ver o Flamengo mandando o clássico contra o Fluminense, no último domingo, no Estádio Nilton Santos. Em sua conta no Twitter, o ex-mandatário detonou a presença das cores do Flamengo nas bandeirinhas de escanteio.

“Vergonha, deboche, desrespeito daqueles que são pagos pelo Botafogo. Este não é o nosso Glorioso!“, escreveu o ex-presidente.

O clássico entre Flamengo e Fluminense precisou ser disputado no Nilton Santos pois o Maracanã não está à disposição dos clubes. O estádio passa por uma troca de gramado e só será liberado em março.