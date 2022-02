Presidente do Flamengo - Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / flamengo

Presidente do Flamengo - Rodolfo LandimMarcelo Cortes / flamengo

Publicado 08/02/2022 15:02

Rio - Exatos 3 anos atrás, o Flamengo vivenciou a maior tragédia de sua história. Um incêndio atingiu os alojamentos de garotos da base do clube, no Ninho do Urubu, e resultou na morte de dez garotos, atletas do Rubro-Negro, que possuíam entre 14 e 17 anos. Nesta terça-feira (8), o clube inaugurou uma capela ecumênica, em homenagem as vítimas.

Segundo o jornalista Diogo Dantas, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não irá comparecer ao evento de inauguração da capela e a homenagem anual para as dez vítimas do incêndio, no CT Ninho do Urubu. Isto porque, o dirigente do clube da Gávea está em viagem de férias com a família.

Embora Landim não vá ao evento, a expectativa é de que alguns torcedores se reúnam na entrada do CT do clube, para receber os familiares das vítimas, que irão para a homenagem. As dez vítimas da tragédia, que são relembradas com uma música especial cantada pela torcida em todos os jogos do Flamengo são: Athila Paixão, Arthur Vinícius, Bernardo Pisetta, Christian Esmério, Gedson Santos, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique da Silva Matos, Rykelmo de Souza Vianna, Samuel Thomas Rosa e Vitor Isaías.

Atletas do Flamengo vítimas do incêndio no Ninho do Urubu Divulgação