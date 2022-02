David Luiz - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 08/02/2022 19:28

Rio - No último domingo (6), Flamengo e Fluminense se enfrentaram, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Na ocasião, o técnico do Rubro-Negro, Paulo Sousa, não pode contar com alguns de seus atletas. Entre eles, uma das maiores perdas foi o experiente zagueiro David Luiz.

O atleta, de 34 anos, pode ser novamente um problema para o técnico português Paulo Sousa. Isto porque, o jogador ainda é dúvida para o confronto desta quinta-feira (10), contra o Audax.

Nos treinamentos realizados na manhã desta terça-feira (8), no CT Ninho do Urubu, o zagueiro ficou separado dos demais atletas, e apenas treinou na academia, realizando trabalhos específicos. Com isso, as atividades desta quarta-feira (9) serão fundamentais para definir se o camisa 23 jogará, ou não, a próxima partida.

Como dito, Flamengo e Audax se enfrentarão nesta quinta-feira (10), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 19h, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca.