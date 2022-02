Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - Ventilado como possível reforço do Flamengo pela imprensa argentina, o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, do River Plate, teria despertado o interesse de mais um clube brasileiro. Segundo o jornalista Sebastián Srur, da Radio Continental, o Santos entrou no páreo pelo argentino. De acordo com informações dele, os dois clubes brasileiros podem fazer propostas para a equipe de Buenos Aires.

O lateral tem contrato com o River Plate até junho e já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. Com isso, o Flamengo poderá negociar diretamente com Angileri, mas precisará conversar com o River para uma liberação imediata.



De acordo com informações do jornalista, o River não deverá dificultar a saída de Fabrizio Angileri. O clube argentino estaria incomodado com a situação de Angileri e, caso apareça uma oferta interessante, o jogador deverá ser liberado. O tetracampeão da Libertadores não teria interesse em renovar o contrato com o lateral.