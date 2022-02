Everton Cebolinha - Reprodução

Publicado 09/02/2022 10:11

Rio - O atacante Everton Cebolinha, de 25 anos, ainda está longe de um acerto com o Flamengo. De acordo com informações do jornal português "A Bola", o Benfica irá fazer jogo duro e não estaria disposto a aceitar as condições que o Rubro-Negro desejaria em uma possível negociação pelo ex-jogador do Grêmio.

De acordo com o jornal, o Benfica deseja ao menos recuperar o investimento de 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) que fez na contratação do jogador. Os valores são distantes do que o Flamengo desejaria pagar pelo atacante.

Segundo a publicação, não há a possibilidade do Benfica topar nem uma proposta de empréstimo, com opção de compra, nem aceitar os valores de 13 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões) por 70% dos direitos, deixando o clube português com 30% dos direitos.

Dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel seguem na Europa em busca de reforços para o elenco. Cebolinha seria uma das indicações de Paulo Sousa. O Rubro-Negro tem como prioridade a contratação de um goleiro, de um meia e de um atacante.