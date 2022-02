Fabrício Bruno - Reprodução

Fabrício BrunoReprodução

Publicado 09/02/2022 09:21 | Atualizado 09/02/2022 09:25

Rio - Agora é oficial. O Flamengo anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do zagueiro Fabrício Bruno, de 25 anos, que estava no Bragantino. A informação da contratação havia sido divulgada pelo Jornal O Dia. O atleta é o segundo reforço do Rubro-Negro para a temporada de 2022.