Técnico Paulo Sousa está livre para comandar o Flamengo contra o Atlético-MG, na Supercopa do Brasil - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Técnico Paulo Sousa está livre para comandar o Flamengo contra o Atlético-MG, na Supercopa do BrasilGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 09/02/2022 16:10

Rio - No dia 10 de janeiro, o Flamengo apresentou o técnico português Paulo Sousa, em uma coletiva de imprensa virtual realizada no CT Ninho do Urubu. Nesta quarta-feira (9), quase um mês após a apresentação do treinador, o nome do Mister foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O técnico, inclusive, chegou a comandar a equipe Rubro-Negra em duas oportunidades: na vitória por 3 a 0 contra o Boavista, e na derrota por 1 a 0 contra o Fluminense, ambas pelo Campeonato Carioca. Como a competição é organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), e não pela CBF, o português não precisava ter seu nome publicado no BID para poder comandar a equipe.

Com a publicação do nome de seu nome, Paulo Sousa está livre para comandar o Rubro-Negro na final da Supercopa do Brasil, no dia 20 de fevereiro, em Cuiabá, contra o Atlético-MG.