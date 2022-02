Técnico Paulo Sousa. Treino do Ninho - 04-02-2022-43 - Gilvan de Souza/Flamengo

David Luiz ainda não mostrou 100% das sua capacidade Alexandre Vidal/ Flamengo Rio - O técnico Paulo Sousa terá um desfalque de peso para a partida do Flamengo contra o Audax, nesta quinta-feira, às 19h, em Volta Redonda. O zagueiro David Luiz segue com desgaste físico e ainda não estará à disposição do treinador.

David Luiz já havia sido desfalque no clássico contra o Fluminense, no último domingo. Além disso, atuou em apenas 30 minutos na estreia de Paulo Sousa pelo Flamengo, contra o Boavista. O jogador apresenta desgaste físico acentuado e tem treinado separado do elenco para evitar lesões.

Além de David, Paulo Sousa também não poderá contar novamente com Bruno Henrique. O jogador teve constatada uma lesão na coxa na início desta semana.