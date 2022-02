Zagueiro Fabrício Bruno - Foto: Paula Reis/Flamengo

Publicado 09/02/2022 16:55

Rio - O comentarista Roque Júnior, do Grupo Globo, analisou os zagueiros do Flamengo no "Seleção SporTV" nesta quarta-feira e projetou o futuro de Fabrício Bruno, o novo reforço do Rubro-negro nesta temporada. Campeão da Copa do Mundo de 2002, o ex-jogador afirmou que o novo contratado "está abaixo" de Léo Pereira e Gustavo Henrique.

"Acredito que o David Luiz esteja em um nível maior em comparação os demais zagueiros do Flamengo. Posteriormente, colocaria o Rodrigo Caio, que acho que está em um nível próximo ao David. Já o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, eu acho que existe uma cobrança muito grande por desempenho em campo. Contudo, pra mim estes dois jogadores seriam titulares em qualquer outro time do Brasil", afirmou.

"Vejo os dois no mesmo nível e o Fabrício acredito que esteja a um nível abaixo do Léo Pereira e Gustavo Henrique. Além disso, acredito que esta contratação tem mais haver com o número de jogos que o Flamengo vai enfrentar durante a temporada. Isso porque, o Flamengo entra pra brigar em todos os campeonatos, então é bom ter boas opções no elenco", concluiu.