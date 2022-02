Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 09/02/2022 14:53

Rio - A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou o seu ranking de melhores times do mundo. O Flamengo, que terminou o ano de 2021 na quarta colocação, acabou perdendo três posições, mas continua no top 10. Além dele, outros três clubes brasileiros estão entre os dez melhores.

O líder agora é o Atlético-MG. O campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil desbancou o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, e está na ponta. O Ajax vem em segundo e o Verdão em terceiro. Outro clube do Brasil na lista é o Atlético-PR, campeão da Sul-Americana e vice-campeão da Copa do Brasil.

O ranking, que antes era publicado anualmente, passa a ser mensal. Para definir as posições da lista, a IFFHS leva em conta todas as competições disputadas entre os dias 1º de fevereiro de 2021 e 31 de janeiro de 2022.



Confira o TOP 10 do ranking da IFFHS:



1 - Atlético-MG - Brasil - 297 pontos

2 - Ajax - Holanda - 292 pontos

3 - Palmeiras - Brasil - 288 pontos

4 - Chelsea - Inglaterra - 287 pontos

5 - Manchester City - Inglaterra - 286 pontos

6 - Bayern München- Alemanha - 285 pontos

7 - Flamengo - Brasil - 283 pontos

8 - Real Madrid - Espanha - 270 pontos

9 - Athletico-PR - Brasil - 248 pontos

10 - Paris Sain Germain - França - 245 pontos