Romelu Lukaku fez o gol que deu a vitória ao Chelsea sobre o Al Hilal - Giuseppe CACACE / AFP

Romelu Lukaku fez o gol que deu a vitória ao Chelsea sobre o Al HilalGiuseppe CACACE / AFP

Publicado 10/02/2022 00:00

Palmeiras e Chelsea são os finalistas do Mundial de Clubes da Fifa. Parece óbvio torcer pelo time brasileiro na final contra o inglês, mas não é bem assim. Tem muita gente secando, a começar pelos rivais paulistas. Ainda tem os jogadores do Chelsea nascidos no Brasil, que também têm torcida. O zagueiro Thiago Silva, ídolo do Fluminense; o meia Kenedy, que jogou por empréstimo no Flamengo; o volante Jorginho, naturalizado italiano, mas nascido em Santa Catarina; pesam a favor do Chelsea. Quem será o fiel da balança? Saberemos antes de conhecer o campeão.





FLA E GALO EM CUIABÁ

A CBF confirmou que a sede da Supercopa do Brasil 2022 será na Arena Pantanal, onde Flamengo e Atlético-MG se enfrentam no dia 20, às 16h. As restrições sanitárias em Brasília tiraram a decisão do Mané Garrincha. A novela foi grande até encontrar um lugar considerado neutro para cariocas e mineiros. Mesmo o Galo não querendo aceitar, a Nação Rubro-Negra será maior em todo lugar que o time se apresentar.

VISITANTE NA PRÓPRIA CASA

Sem o Maracanã, o Fluminense precisa de outro lugar para jogar e o Nílton Santos tem sido a melhor opção em clássicos do Campeonato Carioca. Curioso é que hoje o Tricolor vai mandar no estádio em que o visitante, o Botafogo, é o dono da casa. Nada que atrapalhe a presença das torcidas, que esperam por um grande espetáculo. As joias Luiz Henrique e Matheus Nascimento são esperanças de gols, enquanto Marcos Felipe e Gatito são paredões. As redes tanto podem balançar muitas vezes quanto ficar intocadas.

MAIS REFORÇOS PRO VASCÃO

Embora o Vasco de Zé Ricardo tenha começado muito bem 2022, a temporada é longa e o maior objetivo é voltar a elite nacional em 2023. De nada adianta um título no Estadual se o time não estiver entre os quatro primeiros na Série B. Por isso, o clube prepara a chegada de mais reforços e está próximo de acertar com dois jogadores do Fortaleza: o meia Luiz Henrique e o zagueiro Juan Quintero.