Lucas Paquetá volta ao time titular após cumprir suspensão - AFP

Publicado 01/02/2022 00:00

Sabemos que o Tite tem suas preferências na hora de convocar e escalar a seleção brasileira. Pelo histórico nas Eliminatórias, muita gente acha que tem que respeitar. Esta noite, no Mineirão, o treinador mantém Philippe Coutinho, mesmo com a volta de Lucas Paquetá. Os meias juntos dão sinal de uma equipe mais ofensiva. Ainda mais com o trio de atacantes formado por Raphinha, Vinicius Júnior e Matheus Cunha se repetindo pela terceira rodada. Agora que o passaporte já está carimbado para o Catar, Tite tem oportunidade de mexer até no esquema, porque pode precisar.

NINGUÉM SEM PONTUAR

A segunda rodada do Carioca mudou um pouco as coisas de lugar. O Fluminense venceu a primeira partida e está empatado em número de pontos com Portuguesa, Madureira, Resende e Bangu. Vasco, Botafogo e Flamengo, necessariamente nessa ordem, assumem a ponta da tabela, com um ponto a mais. Bangu foi único que ganhou de time grande. Boavista tirou ponto de dois e amanhã encara o terceiro. Audax, Nova Iguaçu e Volta Redonda têm um ponto cada. Não tem ninguém sem pontuar. Para os times de menor investimento, a competição continua como oportunidade de se mostrar.

CRESCIMENTO EM CAMPO

Além de obter sua primeira vitória no Campeonato Carioca, o técnico Enderson Moreira tem tido a coragem de fazer diversas modificações no time alvinegro. Manter Matheus Nascimento mais tempo em campo foi uma decisão acertada do comandante. O garoto vem crescendo de produção e mostrando cada vez mais sua técnica e seu talento. Se continuar nessa crescente, a joia pode ser reforço e solução para o Botafogo.

MEXEU BEM NO ELENCO TRICOLOR

Fred, centroavante do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

No confronto com o Madureira de Alfredo Sampaio, Abel Braga acertou em tudo que mudou. Manteve o esquema com três zagueiros e o Felipe Melo agradou. Voltou com três atacantes, trazendo Luiz Henrique junto ao Fred (foto) e ao Bigode também colou. Até nas nas entradas de Nathan, Cano e Arias no segundo tempo, a estrela do técnico brilhou. Um minuto depois, o colombiano marcou o gol da vitória.