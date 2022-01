Aeronave está no Engenhão - reprodução/Google Maps

Publicado 25/01/2022 06:00

A abertura do Campeonato Carioca será no Estádio Nílton Santos, apesar do mando de campo ser do Boavista. A Ferj aprovou a mudança, mas o pedido foi do próprio time de Saquarema. Nesta noite, às 21h, o Botafogo recebe o adversário para o pontapé inicial numa temporada que promete. Passada as desconfianças, o clube-empresa já é uma realidade no futebol alvinegro e as mudanças apontam para uma retomada de crescimento e conquistas. Por outro lado, o Boavista fez campanha abaixo do esperado em 2021 e também quer recuperar o prestígio. Façam suas apostas!







Cariocão em Grande Fase!

Enquanto o Flamengo busca o tetracampeonato inédito no Cariocão, o Fluminense foi o time que mais se reforçou e também quer o título em 2022. Tanto que somente no Fla-Flu o rubro-negro vem com força total. Inicia a competição com os garotos e diante do Tricolor joga com o grupo principal. Outro detalhe que pode melhorar ainda mais o nível do estadual são os investimentos alcançados com o esforço do presidente Rubens Lopes. Em 2022 a Ferj conseguiu mais patrocínios e um número maior de patrocinadores que com certeza vai elevar a estrutura e nível do Cariocão. Grandes coisas estão por vir, dentro e fora de campo, pois os postulantes ao título estão em grande fase!

Reformulado, Vasco é incógnita

Técnico Zé Ricardo tem um desfalque para a estreia do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Seria uma grande surpresa ver o Vasco campeão. O clube fez uma reformulação quase completa, com 12 contratações discretas, se desfazendo da maior parte do elenco que atuou no ano passado. Vai enfrentar o Volta Redonda fora de casa na estreia do estadual e tem como referência o meia Nenê e Zé Ricardo como novo treinador. A competição pode ser um termômetro para a torcida avaliar a força para a temporada em que a prioridade, mais uma vez, é retornar a Série A.

Menos investimento, mais disposição

Nem só dos grandes clubes vive o estadual. Os times de menor investimento chegam com tudo no início da competição. Começam mais cedo a pré-temporada e com melhor preparo físico nas primeiras rodadas, podendo surpreender. Este ano teremos o Audax Rio, campeão da série A2, de volta ao Cariocão após oito anos. Bangu e Boavista mantendo os técnicos Felipe Maestro e Leandrão. Volta Redonda e Portuguesa-RJ querendo fazer bonito de novo, como foi em 2021. Madureira e Nova Iguaçu com estrutura para se manterem. Resende destaque na Copinha, subindo os garotos para o time principal. Tentando roubar a cena, eles prometem emoção.