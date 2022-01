Maurício Souza: sua demissão pegou a todos de surpresa - Alexandre Vidal / Flamengo

Maurício Souza: sua demissão pegou a todos de surpresaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 20/01/2022 00:00

A demissão de Maurício Souza pelo Flamengo pegou a todos de surpresa, inclusive o próprio profissional. Ele faria sete anos no clube em 2022 e por vezes assumiu o time profissional, além do trabalho na base, feito com excelência. No meio do ano passado, foi criado um cargo para ele, de auxiliar permanente, que no momento de transição entre um treinador e outro, estaria à disposição para assumir o elenco profissional ou transmitir informações ao novo técnico. Mas o português Paulo Sousa julgou desnecessário o cargo, pedindo o desligamento do profissional. O clube acatou, mas não parece uma boa decisão.





BRIGA BOA NO GOL DO FLU

Numa oportunidade de mercado, o Fluminense fechou por uma temporada com o goleiro Fábio, de 41 anos. Resta saber se o arqueiro, ex-Cruzeiro, vem para ser titular ou vai disputar posição com Marcos Felipe. O fato de o goleiro atual, de 25 anos, ter testado positivo para covid-19, às vésperas da estreia no Cariocão, pode ter ajudado na decisão da diretoria tricolor. Afinal, o time precisa do defensor principal, ao mesmo tempo que o planejamento é ter jogadores experientes para encarar uma Libertadores e voar mais alto em 2022.

ESPERANÇA NO ATAQUE

O Vasco está próximo de fechar o 12º reforço para temporada. Getúlio, de 24 anos, corresponde a mais uma promessa no ataque. Após contratar Raniel (foto), de 25 anos, e dar a ele a camisa 9, o clube traz outro atacante, que se destacou pelo Avaí em 2021. Getúlio pertence ao Tombense e vem por empréstimo. As negociações estão dentro do que o Vasco pode fazer, a dúvida fica por conta do que os atletas irão oferecer.

ADEUS, COPINHA

O Botafogo foi o último dos Cariocas a se despedir da Copinha. O Glorioso encarou a competição de base sem os principais destaques da categoria, que ficaram a serviço do time profissional. Mesmo assim, chegou às quartas e foi mais longe do que Flamengo, Fluminense, Vasco, Resende, Nova Iguaçu e Volta Redonda. O time criou boas oportunidades diante do América-MG, porém falhou no lance que gerou o único gol da partida. Derrota de 1 a 0 e o gosto amargo de sair antes da hora.