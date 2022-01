Publicado 22/01/2022 00:00

Paulo Sousa chegou e já foi logo apertando o cerco para extrair o máximo do elenco rubro-negro nesta pré-temporada. Acontece que nem tudo é e será como o português quer. Por causa das Eliminatórias da Copa do Catar, o treinador terá cinco desfalques na reta final da preparação. A previsão é que Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro se apresentem amanhã à seleção brasileira. No segunda-feira, o chileno Isla e o uruguaio De Arrascaeta estarão também a serviço de suas respectivas seleções. Com retorno somente no 2 de fevereiro, os quatro atletas deixam lacunas num trabalho que está a todo vapor no Ninho do Urubu.

ATAQUE PROMISSOR

Em dois jogos-treinos no CT Carlos Castilho, o Fluminense não deixou a desejar, venceu e goleou. Mas o que podemos observar é que o artilheiro Fred não está de bobeira, marcou três gols. Outro detalhe é que Cano também balançou as redes, pelo menos uma vez. Mas Fábio ainda não estreou. Somente os goleiros Muriel e Pedro Rangel atuaram na defesa. Portanto ainda há dúvida sobre a meta tricolor.

GIGANTE BUSCA MODELO DE SAF

Sem vislumbrar outras alternativas diante da crescente crise financeira, o Vasco também quer adotar a Sociedade Anônima do Futebol. Porém, diferente do Botafogo, que está na fase final do processo, o Gigante da Colina ainda pesquisa o melhor modelo de clube-empresa que lhe cabe. Antes, o presidente Jorge Salgado era contrário à ideia, pois acreditava ter muito potencial econômico ainda a explorar. Mas com toda urgência vascaína e aparente satisfação botafoguense, talvez seja melhor tentar.

UM SONHO A MAIS

O Botafogo ainda não apresentou um nome de destaque como reforço para a volta à Série A. O time sonha com a contratação do atacante Elkeson e tem esperanças de um elenco forte quando as negociações com John Textor se concretizarem. Na real, a defesa foi reforçada com a volta e renovação de Gatito, goleiro em nível de seleção. A Copinha pode ter também revelado algum atleta da base. Porém, ao meu ver, ainda é pouco para a tradição alvinegra, com tantos craques na história.